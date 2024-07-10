Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024

Daily Mail: фанаты сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024

Фото: Freepik

Болельщики нидерландской сборной напали на англичан, пришедших на игру национальных команд в полуфинале Евро-2024. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Драка случилась в баре в Дортмунде. В ходе происшествия пострадали пятеро фанатов. Нарушители избивали их и бросали скамейки и стулья. Местные жители пытались разнять дерущихся, на место вызвали полицейских. По неофициальной информации, обе стороны обменивались оскорбительными лозунгами.

Ранее УЕФА решил усилить меры безопасности на чемпионате Европы. Такие меры приняли после того, как болельщики выбежали на поле к капитану команды Португалии Криштиану Роналду во время игры.

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