Меры безопасности на Евро-2024 усилят из-за выбежавших к Роналду фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил усилить меры безопасности на чемпионате Европы после того, как болельщики выбежали на поле к капитану команды Португалии Криштиану Роналду во время матча. Сообщение УЕФА привел журналист Sky News Роб Харрис в соцсети Х.

«На стадионах будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты», — подчеркивается в комментарии.

О том, какие именно меры введут, в организации умолчали, опять же «из соображений безопасности». Отмечается, что «любое вторжение на поле» является нарушением правил поведения на стадионе и грозит не только выдворением с него, но и запретом на присутствие на других международных матчах и даже «заявлением во внутренние органы».

Ранее в Германии предупреждали, что во время чемпионата якобы может произойти крупный теракт, поскольку Европа находится «под прицелом джихадистских организаций».