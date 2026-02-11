Болельщики пронесли флаг России на трибуны Олимпийских игр в Милане

Российские болельщики развернули государственный флаг на трибуне Олимпиады в Милане во время выступления фигуриста Петра Гуменника, несмотря на объявленный запрет. О появлении триколора на арене сообщило РИА «Новости» .

Флаг вывесили на боковой трибуне ледового комплекса Milano Ice Skating Arena, несмотря на действующий запрет размещения национальной символики стран, чьи спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Болельщица по имени Екатерина рассказала журналистам, что ее семья живет в Милане и они приехали поддержать спортсмена. Она добавила, что уточнила правила у сотрудников арены и не опасалась возможных последствий.

Ранее зрители вывесили российский флаг 6 февраля во время матча женских сборных США и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Италии. Триколор появился на трибунах в третьем периоде и провисел несколько минут.