Болельщики кипрской «Омонии» вывесили флаги СССР на матче с киевским «Динамо»

Фанаты кипрского клуба «Омония» разместили флаги России и СССР во время матча основного этапа Лиги конференций против украинского «Динамо». Об этом сообщило издание Sport Express .

«Омония» победила «Динамо» в Никосии со счетом 2:0, добившись первой победы в основном этапе Лиги конференций в текущем сезоне. Во время игры на трибунах за одними из ворот болельщики повесили флаги России и Советского Союза, а один из фанатов появился в майке с латинской буквой Z.

Таким образом, клуб переместился на 18-ю позицию в таблице на турнире. Киевское «Динамо» с одним выигрышем и тремя проигрышами теперь занимает 27-ю строчку.

В прошлом году болельщики вывесили российский триколор на матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Это произошло, когда играли команды Сербии и Дании.