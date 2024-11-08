Болельщик украл у Неймара кольцо во время выхода на поле

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар лишился кольца на пальце перед выходом на матч. Об этом сообщило издание Diario Sport .

Издание опубликовало видео, как футболист шел около трибуны и протянул руку болельщикам в качестве приветствия. Именно в этот момент один из фанатов стянул с пальца Неймара украшение, которое оценивается примерно в 15 тысяч евро.

Неймар пропустил последний год из-за разрыва мениска и крестообразной связки колена. Изначально предполагалась, что он вернется в строй в январе 2025 года, однако бразилец приступил к работе в общей группе уже в сентябре.

Издание UOL отмечало, что «Аль-Хиляль» раздумывал о расторжении контракта с Неймаром в январе 2025 года после оценки его клинических и физических кондиций.

Ранее Неймар вошел в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира.