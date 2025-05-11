Более 40 фанатов «Гамбурга» получили травмы, отмечая выход в бундеслигу

В Германии «Гамбург» впервые с 2018 года сыграет в бундеслиге. Чтобы отметить победу над «Ульмом», болельщики команды выбежали на поле. В итоге медпомощь потребовалась более 40 фанатам, сообщила газета Tagesspiegel .

Одного из болельщиков доставили в больницу с травмами, опасными для жизни. Еще у 19 фанатов врачи диагностировали тяжелые травмы, у пяти — легкие.

«Некоторые из болельщиков спрыгнули с трибун. Были травмы и в результате потасовок. Всего медицинскую помощь получили 44 человека», — указали в публикации.

«Гамбург» до 2018 года считался единственным клубом бундеслиги, который ни разу не вылетел из нее за 55 лет.

В середине марта футбольные фанаты устроили побоище близ базы «Новогорск-Динамо» в Химках.