Футбольные фанаты устроили побоище близ базы «Новогорск-Динамо» в Химках

Болельщики «Динамо-2» и ФК «Калуга» устроили побоище перед матчем команд в Химках. О массовой драке сообщил Mash .

В региональном главке МВД сообщили, что разбираются в обстоятельствах случившегося. На драку в в микрорайоне Новогорск правоохранителям пожаловались местные жители.

Участниками драки были хулиганы из группировок «Калуга Лэдс», «Аутсайд-сити-фирм» и ультрас бело-голубых, добавил собеседник Mash.

Источник Telegram-канала уточнил, что конфликт между мужчинами произошел неподалеку от учебно-тренировочной базы «Новогорск-Динамо».

«Незамедлительно прибывшими по вышеуказанному адресу полицейскими предварительно установлено, что между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в драку», — пояснили в пресс-службе.

Стражи порядка быстро установили семерых возможных участников потасовки. Трое из них уже получили административные протоколы.

За медицинской помощью никто из участников драки не обращался.

«Заявлений по данному факту не поступало. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего», — заключили в ГУ МВД.