Более 280 тысяч болельщиков посетили матчи сборной России в 2025 году

Товарищеские матчи сборной России в 2025 году посетили 284 тысячи зрителей, среди них — более 6,5 тысячи болельщиков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом РИА «Новости» сообщил Российский футбольный союз.

«Футбол — это уникальная игра, которая объединяет самых разных людей как на поле, так и на трибунах. И мы видим, что усилия РФС по обеспечению равного доступа на стадионы для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью работают. Это особенно заметно на матчах сборной — на них приходят как болельщики, регулярно посещающие матчи клубов, так и те, для кого поход на игру национальной команды стал первым знакомством с футболом», — заявил директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

За год национальная команда провела десять товарищеских игр: восемь — дома, еще две — в Минске и Дохе. Последний матч сборной состоялся 15 ноября в Сочи, где команда Валерия Карпина уступила Чили со счетом 0:2. Это поражение стало первым для россиян за четыре года. На игре присутствовали свыше 500 зрителей с инвалидностью и ОВЗ.

Самым массовым матчем в 2025 году стала июньская игра против сборной Нигерии в «Лужниках», куда пришли 45,6 тысячи болельщиков.

Уроженец Нижнего Новгорода Михаил Костюков объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. Он играл как полузащитник, так и нападающий, и провел за свою карьеру 114 матчей в Российской Премьер-Лиге и столько же в Первом дивизионе