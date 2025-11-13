Уроженец Нижнего Новгорода Костюков объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста

Уроженец Нижнего Новгорода Михаил Костюков объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. Информацию подтвердил футбольный клуб «Волна», за который Костюков выступал в последние сезоны. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Костюков играл как полузащитник, так и нападающий, и провел за свою карьеру 114 матчей в Российской Премьер-Лиге и столько же в Первом дивизионе. Он забил 35 мячей и отдал 22 результативные передачи. В его активе также участие в квалификационных матчах Лиги конференций УЕФА.

Клуб выразил благодарность Костюкову за самоотдачу и пожелал успехов в новом амплуа. Таким образом, Михаил Костюков завершил игровую карьеру, оставив яркий след в истории российского футбола.