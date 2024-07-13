Более 10 спортивных объектов создадут в новых регионах в этом году

Минспорта: в новых регионах создадут 11 спорткомплексов в 2024 году

Россия продолжает восстанавливать спортивную инфраструктуру в новых регионах. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале .

По его словам, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в 2024 году оснастят инвентарем 50 спортивных и образовательных организаций и создадут 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. Из бюджета на эти цели выделили 686 миллионов рублей. Также министерство окажет поддержку 110 организациям, входящим в систему спортивной подготовки.

«Около 5400 атлетов в составе сборных команд принимают участие в спортивных мероприятиях», — добавил Дегтярев.

Ранее бурятские строители восстановили 10 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Специалисты отремонтировали и оборудовали несколько детских садов и медучреждений.