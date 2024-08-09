Боксера Дмитрия Двали выписали из больницы

Боксера Дмитрия Двали, избитого в Крыму и перенесшего операцию на глазу, выписали из больницы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей.

Спортсмен 28 июля в Феодосии, куда приехал на мастер-класс, заступился за молодого человека, которого избивала толпа. В драке он получил тяжелые травмы и чуть не лишился глаза, однако хирурги смогли зашить сетчатку. Операция длилась более четырех часов.

Участников драки задержали и предъявили им обвинения по статье «Покушение на убийство». Все они — граждане России и работают в Феодосии.

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов затруднился ответить, сможет ли спортсмен вернуться на ринг.