Боксер Папин одолел серба Ровчанина и забрал пояс WBA Continental Gold

Российский боксер Алексей Папин одержал победу над сербом Мильяном Ровчанином и завоевал пояс WBA Continental Gold. Встреча спортсменов прошла в московском Международном центре бокса.

Поединок продолжался 10 раундов и ни один из противников не смог отправить соперника в нокаут. Окончательное решение принимали судьи, которые отдали победу россиянину.

«Понимал, что нужно было делать. Но за счет того, что у него руки длинные, не всегда удавалось подходить на необходимую дистанцию без опасения пропустить ненужный удар», — привела слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

Для Алексея Папина это оказался 19-й бой в его активе и первая из 18-ти побед, которую он добился не нокаутом. Мильян Ровчанин провел 34 боя, в которых одержал 29 побед (20 нокаутом).

Победу в тот вечер также ожидал российский боксер Алексей Егор, отправивший нигерийского спортсмен Обаро Эрададжае в нокаут во втором раунде.

Оба россиянина стали обладателями поясов WBA Continental Gold.

В минувшую субботу, 20 июля, украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Встреча спортсменов прошла в Лондоне и завершилась в пятом раунде, когда украинец отправил британца в нокаут. Таким образом Усик стал первым двукратным абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории.