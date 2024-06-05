Боксер Лебедев поделился ожиданиями от нового министра спорта Дегтярева

Новый министр спорта России Михаил Дегтярев серьезно занимался фехтованием и прекрасно знает, что такое сборы и тренировки, поэтому вызывает доверие среди атлетов, которые ждут улучшения ситуации в спортивной сфере. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском экономическом форуме рассказал боксер Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что Дегтяреву придется сильно потрудиться, чтобы улучшить ситуацию в спортивной сфере.

«Он выглядит спортивно, это о многом говорит. Сам занимался фехтованием, сам носил эту рубашку, знает, что такое сборы и тренировки, — это говорит о том, что все должно стать еще лучше, чем было, а по делам потом посмотрим», — заметил Лебедев.

Боксер признался, что Дегтярев вызывает у него большое доверие, и не исключил, что поработает с новым министром, если ему доверят сферу детского спорта.

«У меня достойное образование — два высших: муниципальное управление и академия спорта, преподаватель младших классов. Я с детьми нахожу общий язык за пять минут», — заявил Лебедев.

Спортсмен добавил, что сегодня министру важно обратить внимание на развитие самбо, бокса, дзюдо и хоккея, где ситуация требует особого внимания.

Отвечая на вопрос о закрытых для российских спортсменов международных соревнованиях, Лебедев допустил, что принимаемые Россией осенью этого года Всемирные игры дружбы станут альтернативой Олимпиаде в будущем.

«Все больше спортсменов признают, что без участия России Олимпийские игры неполноценны. Со временем они вполне могут уйти на второй план. Сейчас мы приглашаем всех, создаем условия. Поэтому надо немного подождать, и увидим, кто к нам приедет», — поделился боксер.

Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила провокаций против российских спортсменов, которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Париже. Она напомнила, что мэр столицы Франции уже заявил, что не хочет видеть россиян на улицах города. Поэтому спортсменка не ждет для своих коллег ничего хорошего, даже учитывая их нейтральный статус.