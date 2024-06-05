Боксер Лебедев назвал спорт средством объединения молодежи

Занятия спортом объединят подрастающее поколение молодых россиян и воспитают в них чувство патриотизма. Совместные игры, эстафеты дадут положительный эффект. Об этом в интервью 360.ru на полях Петербургского экономического форума заявил боксер Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта нужно определять с раннего детства. Это очень большая и кропотливая работа, которая поможет взрастить будущих чемпионов.

«В ОНФ были обсуждения и предложения с самого садика вести детей на спорт и тогда будет больше информации о его наклонностях, какое направление для него эффективно — коллективный вид спорта или индивидуальный», — пояснил боксер.

Лебедев добавил, что в воспитании должны принимать участие не только родители, но и тренеры, поэтому важно найти правильного педагога, чтобы ребенок понял, что его занятия важны не только для него.

«Молодежь — это будущее нашей страны. Какой будет она — таким будет наше государство. <…> Поэтому все это должно идти с детства. Их нужно сплачивать с первых классов играми и эстафетами. Дети разделились, но мы вовремя это заметили», — подчеркнул собеседник 360.ru.

В ходе интервью Денис Лебедев отметил, что возлагает большие надежды на нового министра спорта Михаила Дегтярева. Он пояснил, что руководитель ведомства — сам бывший спортсмен и прекрасно знает, как все устроено.