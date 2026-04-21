Боксер Константин Цзю решил открыть филиал спортшколы в Донецке

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю планирует открыть в Донецке филиал своей спортивной школы. О его намерениях в телеграм-канале сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков после встречи со спортсменом.

Чертков рассказал, что одной из главных тем разговора стало развитие спорта в республике. По его словам, Цзю хочет запустить в Донецке собственный образовательный спортивный проект.

«Идея, как по мне, огонь. У Кости есть чему поучиться — силе характера, воле к победе и правильным жизненным ориентирам», — написал глава правительства республики.

Он также отметил, что был рад личной встрече с легендарным боксером, за которого когда-то переживала вся страна. Во время встречи Чертков вручил Цзю почетную грамоту правительства республики, а спортсмен оставил ему автографы на постерах.

Ранее абсолютный чемпион мира неоднократно подчеркивал важность воспитания нового поколения боксеров, а также готовность лично поддерживать развитие этого вида спорта, посещая различные мероприятия и матчи.