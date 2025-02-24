Костя Цзю рассказал о важности воспитания нового поколения боксеров

Двукратный чемпион Европы и чемпион мира по боксу Константин Цзю подчеркнул важность воспитания нового поколения боксеров. Это заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей Кузьмин VS Эбенезер Тетте», написали «Известия» .

Цзю выразил готовность лично поддерживать развитие бокса, посещая различные мероприятия и матчи.

«Только личным примером можно молодых заставить идти в зал. С огромнейшим удовольствием приеду в регион, приду на матч», — сказал боксер.

Он уверен, что бескомпромиссные поединки способны вдохновить молодежь на занятия спортом и стремление подражать спортсменам.