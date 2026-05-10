Боксер Дюбуа вернул титул чемпиона мира в супертяжелом весе, нокаутировав Уордли

В Великобритании прошел 12-раундовый поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе. В противостоянии победил боксер Даниэль Дюбуа, выигравший у соотечественника Фабио Уордли техническим нокаутом, сообщило издание The Guardian .

В первом и втором раундах Дюбуа побывал в нокдауне. В 11-м он победил техническим нокаутом. Авторы издания отметили, что это был эпический бой — один из самых ярких, динамичных и напряженных боксерских поединков.

Боксеры проявили невероятную стойкость и относительно легко отделались, хотя не обошлось без травм. Лицо Уордли находилось в таком состоянии, что его было трудно разглядеть.

«Фабио, он не уйдет — он вернется. Это два храбрых, отважных человека. Какой невероятный бой», — заявил боксерский промоутер Фрэнк Уоррен.

Он напомнил, что в контракте имеется пункт о реванше.

Прошлым летом Дюбуа проиграл нокаутом украинскому боексеру Александру Усику. Уордли же осенью 2025 года нокаутировал Джозефа Паркера, а нынешнее поражение от Дюбуа стало для него первым в профессиональной карьере.

Ранее World Boxing разрешила боксерам из России и Белоруссии участвовать в нейтральном статусе в соревнованиях во всех возрастных категориях.