Самбист из Дубны выиграл золото на первенстве мира на Кипре

Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш выиграл золото на первенстве мира по боевому самбо. Мероприятие проходило на Кипре.

Первенство проводили среди юниоров 18-20 лет в весовой категории свыше 98 килограммов. Михаил Спориш победил в первый соревновательный день в городе Ларнака. По словам тренеров, его коронный прием — бросок через бедро.

«Сильная сторона его — терпеливый парень, исполнительный. Дисциплина и трудолюбие — это его», — сказал старший тренер отделения борьбы спортивной школы «Дубна», заслуженный работник физической культуры России Николай Малышев.

Трудолюбие действительно помогло Михаилу добиться высоких результатов. Он пришел в спорт в восемь лет по примеру друзей. Сначала только догонял их, а значимые результаты появились в 13-14 лет. Благодаря упорству и самодисциплине Михаил Спориш продолжал ходить на тренировки, оттачивать приемы и броски. Это помогло ему выбиться в лидеры.

«Поздравляю Михаила и тренеров спортивной школы „Дубна“!», — сообщил глава округа Максим Тихомиров.

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