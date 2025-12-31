Боксер Батыргазиев объявил о приостановке карьеры после первого поражения

Победитель Олимпийских игр 2020 года боксер Альберт Батыргазиев объявил о приостановке своей спортивной карьеры ради развития спортивной инфраструктуры в родных для него регионах. Такое объявление спортсмен сделал на своей странице в Instagram*.

Спортсмен подчеркнул, что решение взять паузу принял сознательно, но далось оно ему нелегко.

«Вся моя спортивная жизнь — это гонка к вершинам: четыре чемпионства России, олимпийская медаль в Токио и затем переход в профессионалы, где я шел без поражений», — заявил Батыргазиев.

Боксер признался, что взглянул на многие вещи по другому после своего последнего боя, который он проиграл. По его словам, поражение заставило его по другому посмотреть на многие вещи.

«Я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом — сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах», — добавил Батыргазиев.

Он подчеркнул, что прощание с рингом не избавит его от статуса действующего боксера. Также он намекнул, что приостановка спортивной карьеры станет для него временной.

Спортсмен поблагодарил всех за поддержку, которую он получал и пообещал, что новый этап его жизни станет таким же честным.

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев проиграл британцу Джеймсу Диккенсу в рамках турнира Международной ассоциации бокса, который прошел в Стамбуле 2 июля.

В середине сентября олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев стал почетным гостем турнира среди юниоров 17–18 лет второй «Евразийский кубок Даурия», который проходил в Чите.

На этих соревнованиях боксер из Чехова Ян Богданов завоевал серебряную медаль. Вступить в борьбу за золото ему помешала травма.

Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена