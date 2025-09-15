Боксер из Чехова завоевал серебро на международном чемпионате

Соревнования среди юниоров 17-18 лет второй «Евразийский кубок Даурия» проходил с 8 по 13 сентября в Чите. За золото боролись 150 боксеров из 19 стран: России, Зимбабве, Палестины, Ливии, Алжира, Китая, Туниса, Монголии, Сербии, Армении, Бразилии, Беларуси, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Кубы, ЮАР, Азербайджана.

Чемпион России и обладатель «золота» на международном турнире «Жемчужина Адриатики» боксер Ян Богданов осьановился в шаге от победы из-за травмы. Накануне он успешно провел полуфинальный бой с Кириллом Лукьяновым, но снялся с решающего с Темирсултаном Темирсултановым. В результате состязаний спортсмен из Махачкалы завоевал золото, а Ян стал обладателем серебряной медали.

Почетными гостями турнира стали олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов Александр Поветкин, олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, чемпион Европы Дмитрий Двали, чемпион мира среди профессионалов Александр Бахтин, чемпионка мира Зинаида Добрынина.