Бойца MMA Исмаилова оштрафовали за оскорбление полицейских

Суд оштрафовал бойца MMA Исмаилова на 20 тысяч рублей за ненависть к полиции

Таганский суд Москвы обязал российского бойца ММА Магомеда Исмаилова выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Спортсмена оштрафовали в рамках административного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Его возбудили после публикации Исмаилова в Instagram*, где он раскритиковал действия правоохранителей во время специальных мероприятий в мечети. В видеообращении спортсмен назвал сотрудников полиции «бандитами в масках».

По вмененной статье ему грозил штраф до 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

По информации «Матч ТВ», боец MMA не явился на два заседания суда, после чего судья согласилась с предложением прокурора. Она рассмотрела дело без подсудимого и назначила ему штраф.