Бойцу ММА Исмаилову грозит 15 суток ареста по делу об унижении достоинства человека

Mash: дело за унижение достоинства человека завели на бойца ММА Исмаилова

Фото: РИА «Новости»

На бойца ММА Магомеда Исмаилова завели дело за унижение достоинства человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, год назад спортсмен опубликовал видеообращение в Instagram*. На кадрах он выразил недовольство из-за полицейских рейдов в мечети и обозвал блюстителей порядка «бандитами в масках».

По предварительным данным, это видео стало поводом для заведения на него административного дела. В Таганский районный суд Москвы поступило дело в отношении Исмаилова. Ему вменили статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Исмаилову грозит штраф до 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

Ранее ФСБ задержала в Мариуполе двух мужчин за подготовку поджога мечети в Белгороде. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

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