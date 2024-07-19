На Live Арене в Одинцове 20 июля состоится боксерский поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Шансы на победу обоих спортсменов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко оценила чемпионка Европы по тайскому боксу Виктория Кувикина.

«Шансы всегда 50 на 50, потому что бой — я как спортсмен могу сказать — непредсказуемая вещь, может случиться все что угодно», — отметила спортсменка.

Однако она предположила, что победу одержит Минеев, отметив его хорошую подготовку и базовые данные.

«Он же выходец из кикбоксинга, поэтому у него и руки, я думаю, сделают свое дело», — подчеркнула Кувикина.

Она напомнила, что в прошлом бою между спортсменами Исмаилов хотел измотать Минеева, но не смог, потому что тот грамотно выстроил тактику. Этот поединок, по ее мнению, пройдет по схожему сценарию.

«Возможен даже нокаут со стороны Минеева», — подчеркнула она.

Ранее боец RCC Иван Штырков, дравшийся с обоими, предположил, что победу одержит Исмаилов благодаря своему боксерскому опыту.