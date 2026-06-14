Бой Чимаева и Дэнниса на турнире по вольной борьбе в США завершился дракой

Фото: РИА «Новости»

Поединок по вольной борьбе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Диллоном Дэннисом на турнире в Сент-Луисе вылился в массовую драку. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бой состоялся в рамках турнира Real American Freestyle, и завершился победой Чимаева. По окончании поединка соперники обменялись оскорблениями, Чимаев пнул Дэнниса, и завязалась драка, к которой примкнули выбежавшие на ковер команды обоих бойцов.

В мае воспитанник клуба спортивной борьбы ЦСКА в Наро-Фоминске Артем Ананян выиграл серебряную медаль на состязаниях по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в Болгарии в городе Самоков.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте