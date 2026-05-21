Борец из Наро-Фоминска стал призером первенства Европы

Воспитанник клуба спортивной борьбы ЦСКА Артем Ананян выиграл серебряную медаль на состязаниях по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в Болгарии в городе Самоков.

Спортсмен показал блестящий результат в вольной борьбе в весовой категории до 71 килограмма, поднявшись на вторую ступень пьедестала. Клуб, за который выступает Артем, долгое время возглавляет Андрей Силецкий. Тренируются спортсмены на базе культурно-спортивного комплекса «Нара».

Администрация Наро-Фоминского городского округа с гордостью поздравила юношу с прекрасным достижением и пожелала ему в будущем только побед, крепкого духа и золотых наград.

Это не единственная спортивная победа муниципалитета в этом месяце. 11 мая здесь прошел традиционный Кубок главы по жиму лежа, посвященный Дню Победы. Более 50 спортсменов из разных возрастных групп соревновались в 20 весовых категориях. Победителей наградили медалями и грамотами.