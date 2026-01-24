Боец UFC Смотерман упал в обморок после процедуры взвешивания

Боец UFC в легчайшем весе Камерон Смазерман потерял сознание сразу после процедуры взвешивания. Об этом сообщил ESPN .

Инцидент произошел на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Смазерман успешно уложился в лимит, показав вес 135,5 фунта (около 61,5 килограмма), однако спустя несколько шагов после схода с весов внезапно упал на пол. Медики оперативно оказали ему помощь, после чего спортсмена унесли с помоста.

Из-за случившегося поединок против Рики Турсиоса, запланированный на турнир UFC 324, отменили, хотя соперник также без проблем прошел взвешивание. В организации пока не сообщали о состоянии Смазермана и его дальнейшем участии в турнирах.

Как отмечает ESPN, жесткая «сгонка» веса остается обычной практикой в ММА: нередко бойцы теряют более 10% массы тела перед взвешиванием, чтобы затем восстановиться к дню боя. Смазерман провел три боя в UFC, в которых один раз выиграл и два проиграл.

