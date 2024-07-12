Боксерский поединок Минеева и Исмаилова пройдет в Одинцове 20 июля

Вечер профессионального бокса пройдет 20 июля на Live Арене в Одинцове. В главном поединке сразятся Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, зрители в 10 странах мира увидят главный бой, который пройдет по правилам профессионального бокса в формате восьми раундов по три минуты. Всего в программе турнира запланировано девять поединков.

Увидеть поединок своими глазами смогут более 11 000 зрителей арены в Одинцове.

Всего боксеры встречались на ринге дважды. В первый раз в 2018 году поединок закончился вничью, а второй бой в 2021 году выиграл Минеев, отправив Исмаилова в нокаут.

Начнется бой в 18:00 по московскому времени.

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