Боец ММА Хакарайя Уилсон умер в новогоднюю ночь в 26 лет

Новозеландский Боец ММА Хакарайя Уилсон умер в 26 лет в новогоднюю ночь

Боец смешанных единоборств (ММА) из Новой Зеландии Хакарайя Уилсон скончался в новогоднюю ночь. По информации Daily Mail , полиция не обнаружила признаком насильственной смерти.

Уилсон умер в Гисборне на Северном острове Новой Зеландии, туда он приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines.

Полиция обнаружила тело спортсмена, когда их вызвали на место внезапной смерти. Правоохранители заявили, что смерть не является подозрительной, и передали тело коронерам.

На счету Уилсона четыре победы и три поражения в профессиональном боксе. Последний бой он провел 27 октября прошлого года на Бали, тогда он победил техническим нокаутом. Новозеландец обосновался в США.

Бойца ММА Расула Очаева приговорили к трем с половиной годам колонии за перестрелку в Москве. Боксера признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. Отбывать наказание спортсмен будет в колонии общего режима.