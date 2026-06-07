Боец ММА гневно оценил предложение боя с Дзюбой

«Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном. С футболистом, с женщиной, с инвалидом — перебор. Я к 40 годам бы не опустился», — подчеркнул он.

Гончаров прямо назвал такой поединок цирком, который никак не относится к спорту.

В апреле 2025 года Дзюба оценил возможность победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в поединке по правилам ММА. Футболист выразил уверенность, что у него есть определенные шансы как в партере, так и в стойке.

После завершения сезона-2025/2026 футболист покинул тольяттинский «Акрон». СМИ сообщали, что он может продолжить карьеру в московской «Родине», которая впервые в истории сыграет в РПЛ.