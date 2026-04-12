Боец Махачев рассказал об ограблении в Италии

Приехавший в Италию российский боец UFC Ислам Махачев столкнулся с местными грабителями, которые забрали его личные вещи. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram*.

Спортсмен пояснил, что злоумышленники забрали самое ценное — бутсы, которые ему подарил грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Паспорт и кошелек грабителей не заинтересовали.

«Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно», — подчеркнул Махачев.

Боец добавил, что также у него остался коврик для занятий. Махачев добавил, что больше ему ничего не нужно и переживать за него не стоит.

В конце декабря прошлого года американский портал MMA Fighting назвал Ислама Махачева лучшим бойцом — 2025. Он напомнил, что Махачев стал обладателем чемпионских званий в легком и полусреднем весе, а также весь год сохранял лидерство среди бойцов всех категорий.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена