Благотворительный забег прошел в Коломне

Ежегодный благотворительный забег «Пульс Добра» состоялся в Коломне 20 сентября. На старт вышли более тысячи участников разных возрастов и спортивной подготовки, объединенных общей целью — стремлением помочь другим.

«Спорт не просто объединяет, но и объединяет вокруг добрых дел», — добавил он.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов поблагодарил фонд за инициативу.

«Благодаря труду и неравнодушию руководителя благотворительного фонда „Исток“ Екатерины Юрьевны Богдасаровой эта традиция сохраняется уже 10 лет», — заявил депутат Роман Терюшков.

Проект реализуется с 2015 года. «Пульс добра» – добрая подмосковная традиция: чтобы участвовать в забеге, необходимо внести взнос. Вырученные средства идут на развитие социальных учреждений Московской области.

Маршрут для участников проложили у стен Коломенского кремля вдоль старинных церквей. Дети забегали на 300 и 600 метров, а взрослые — на три, 10 километров и полумарафонскую дистанцию.

После дистанции участники и болельщики собрались у сцены. Для них выступила группа PIZZA.