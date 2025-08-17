Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев завоевал титул нового чемпиона UFC в среднем весе до 84 килограммов. Он одержал победу над Дрикусом дю Плесси из ЮАР. Поединок прошел в Чикаго.
Бой спортсменов продлился все пять раундов. Судьи единогласно признали 31-летнего Чимаева победителем со счетом 50-44, 50-44, 50-44.
Боец провел детство в Чечне. В подростковом возрасте вместе с родителями переехал из России в Швецию. В сентябре 2023 года Чимаев стал выступать под флагом ОАЭ, а в феврале 2025-го получил паспорт арабской страны.
Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу Mercedes-Benz G-класса за победу на турнире UFC 294 в Абу-Даби. До этого политик уже дарил Чимаеву еще три автомобиля.
