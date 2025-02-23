Бивол победил в матч-реванше Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира

Российский боксер Дмитрий Бивол выиграл бой-реванш у соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелой весовой категории. Бой прошел в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

На кону боя стояли четыре пояса Бетербиева по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), а также титулы Международной боксерской организации (IBO) и авторитетного издания The Ring.

Бивол провел «работу над ошибками» и в матч-реванше был активнее и опаснее противника. В активе Бетербиева — 21 победа, 20 из которых окончились нокаутом, и одно поражение. Бивол выиграл 24 раза, 12 нокаутов, и также одно поражение.

Поединок между Бетербиевым и Биволом прошел 12 октября 2024 года. Двое судей заняли сторону Бетербиева: один со счетом 115:113, второй — 116:112. Третий судья решил, что в бою победителей нет. Двукратный чемпион мира Шеннон Бриггс назвал непростым противостоянием поединок двух российских боксеров.