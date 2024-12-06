Шеннон Бриггс назвал непростым противостоянием поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом

Двукратный чемпион мира Шеннон Бриггс в разговоре с RT назвал непростым противостоянием поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

О том, кто из участников боя одержал победу, собеседник точно сказать не смог.

«Кто одержит победу? Сложно сказать. Очень сложно. Я не знаю. Не могу сказать. Очень сложно прогнозировать. Лично я считаю, что в первом поединке победу одержал Бивол», — сказал Бриггс.

Напомним, поединок между Бетербиевым и Буйволом прошел еще 12 октября. Двое судей заняли сторону Бетербиева: один со счетом 115:113, второй — 116:112. Третий судья решил, что в бою победителей нет.

Реванш боксеров состоится в феврале 2025 года в Саудовской Аравии.