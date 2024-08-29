Трое подмосковных спортсменов выступят на Паралимпийских играх в Париже

Московскую область на летних Паралимпийских играх — 2024 в Париже представляют три спортсмена. Они будут соревноваться в легкой атлетике и плавании среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящих. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Денис Гнездилов выступит в толкании ядра, Артем Исаев примет участие в заплывах среди спортсменов с ПОДА, а Дмитрий Боронин будет соревноваться среди слабовидящих пловцов. Гнездилов является чемпионом Паралимпийских игр 2021 года и мировым рекордсменом в толкании ядра, Исаев завоевал серебро на тех же Играх, а для Боронина это будет дебют на Паралимпиаде.

На играх в Париже спортсмены будут соревноваться в 22 дисциплинах, включая академическую греблю, бадминтон, баскетбол на колясках, дзюдо и другие. Участниками паралимпиады станут 90 атлетов из 38 регионов России.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».