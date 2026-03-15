Биатлонистку Томшину лишили бронзы чемпионата России

Биатлонистку Анастасию Томшину лишили бронзовой медали чемпионата России в гонке преследования. Причиной стала перекрестная стрельба с другой спортсменкой Анастасией Шевченко.

На втором огневом рубеже Шевченко должна была стрелять по третьему щиту, но ошиблась и закрывала мишени на соседнем, где стояла Томшина.

После окончания стрельбы ей было необходимо пройти пять штрафных кругов, но биатлонистка не сделала этого. Сама Томшина при стрельбе закрыла только две мишени из пяти.

«Первая мысль: бинго! Они закрываются от одного патрона. В первый момент я обрадовалась. Никогда не была в такой ситуации, по моим мишеням не стреляли. Убрала винтовку, вставила обойму в магазин и поехала дальше», — рассказала «Матч ТВ» о ситуации Томшина.

После дисквалификации спортсменки третьей место досталось Наталии Шевченко. Золота взяла Анастасия Халили, серебро — у Светланы Резцовой.

