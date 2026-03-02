Биатлонисты Подмосковья завоевали 7 медалей на финальном этапе Кубка России

Спортсмены из Московской области показали выдающиеся результаты на финальном этапе Кубка России по биатлону, завоевав семь медалей. В их активе два золота, одно серебро и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Саид Каримулла Халили, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра, принес команде награду высшей пробы в масс-старте на 15 км среди мужчин. Кроме того, он получил серебряную медаль в спринте на 10 км и стал бронзовым призером в гонке преследования на 12,5 км.

Кристина Резцова, также представляющая подмосковный Центр олимпийских видов спорта, стала лучшей в гонке преследования на 10 км среди женщин. Она завоевала две бронзовые медали: в масс-старте на 12,5 км и спринте на 7,5 км.

Анастасия Халили заняла третье место в гонке преследования на 10 км среди женщин.

Финал Кубка России по биатлону проходил с 26 февраля по 2 марта 2026 года в Златоусте (Челябинская область) в рамках государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).