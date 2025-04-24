Российской гимнастке отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер

Гимнастке Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала россиянке Лале Крамаренко в нейтральном статусе из-за несоответствия критериям допуска на международные соревнования. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

По его информации, спортсменке отказали в допуске из-за участия в гала-концерте в честь Дня защитника Отечества. Кроме того, Крамаренко опубликовала в социальной сети фотографию с бывшим главным тренером сборной России Ириной Винер.

Также гимнастке вменили, что спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО», который она представляет, в соцсети «ВКонтакте» поддерживал спецоперацию на Украине.

Решение FIG является окончательным, но его можно оспорить исключительно в Спортивном арбитражном суде (CAS). Крамаренко подала иск о пересмотре отказа.

Ранее об уходе из сборной России по художественной гимнастике объявила двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.