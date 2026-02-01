Биатлонист Тихонов призвал равняться на Китай и Белоруссию

Россия не занимает первое место ни в одной из сфер производства, ни в спорте. С таким заявлением выступил советский биатлонист четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии изданию Sport.ru .

В качестве положительного примера он привел Китай и Белоруссию, которые обеспечивают себя одеждой, обувью, сельскохозяйственной техникой и продуктами питания.

«Я не вижу сфер, где мы были бы первыми. В спорте — никто, в машиностроении — тоже. У нас нет собственного компьютера, комбайна, трактора. Мне даже сложно сказать, в чем мы кого-то опережаем или превосходим», — заявил Тихонов.

В конце января доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко рассказал о создании в России новой госкорпорации для строительства заводов по производству чипов в 28 нанометров. Он пояснил, что общие инвестиции в строительство составят более триллиона рублей, а производство запустят в 2030 году.