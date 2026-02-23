«Бездари и дилетанты». Губерниев раскритиковал лыжные гонки на ОИ-2026 из-за ошибки Непряевой

Губерниев об ошибке Непряевой: в FIS работают бездари и дилетанты

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) работают дилетанты и бездари, а показ лыж в мире — «г***о». Такое заявление сделал в телеграм-канале спортивный комментатор Дмитрий Губерниев по поводу дисквалификации российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпиаде в Италии.

Спортсменка на смене лыж допустила ошибку и надела пару немки Катарины Хенниг Доцлер. Непряева обнаружила, что взяла чужие лыжи, на длинном спуске. К финишу россиянка пришла 11-й, но ее дисквалифицировали по окончанию гонки. Немка пришла девятой.

Это вызвало волну негодования. По словам Губерниева, по правилам спортсменку должны были отстранить от гонки, а не заставлять бежать 30 километров.

«А мировая федерация лыжные гонки так вообще убивает, превращая в маргинальный и местечковый вид спорта!!! <…> Показ лыж в мире полное г***о, как я и раньше говорил, и в FIS работают бездари и дилетанты! Бедные мировые лыжи, пациент скорее мертв чем жив», — заявил комментатор.

Он также выразил недоумение, почему не показали немку на пит-стопе, ведь такие подробности важны.