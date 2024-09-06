Вяльбе выразила сомнение в допуске российских лыжников на международные старты

Отстранение российских лыжников от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранится еще минимум на сезон. Об этом ТАСС заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Не верю, что нас начнут куда-то допускать», — сказала она.

Вяльбе заявила, что лыжники из России в ближайшее время не будут выступать на международных стартах ни в каком качестве. Отвечая на вопрос об Олимпиаде, глава федерации отметила, что ее мнение не изменилось — спортсмены должны ехать туда только под российским флагом.

Ранее Вяльбе рассказала, что ей понравились последние в сезоне соревнования, которые прошли на вершине горнолыжной трассы в Кировске в Мурманской области. Президент Федерации лыжных гонок похвалила работу лыжников Алины Пеклецовой и Савелия Коростелева. Спортсмены стали чемпионами России в командном спринте.