Беспутина избрали генеральным секретарем Федерации бокса России
Мастера спорта Беспутина избрали генеральным секретарем Федерации бокса России
Новым генеральным секретарем Федерации бокса России избрали мастера спорта международного класса Александра Беспутина. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В Москве в субботу состоялась отчетно-выборная конференция организации. Беспутин сменил на посту Татьяну Кириенко, занимавшую должность с января 2022 года.
«Члены исполкома единогласно выбрали Беспутина Александра Александровича. Я всегда считал, что боксом должны руководить боксеры. Теперь Александр Александрович будет развивать этот вид спорта. Я поздравляю Сашу», — заявил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, его слова привело РИА «Новости».
Беспутину 33 года, он является чемпионом России 2012 года, серебряным призером Европейских игр 2015 года и чемпионом Европы 2013 года. Ранее Беспутин занимал пост советника президента Международной ассоциации бокса.
Ранее Умар Кремлев назвал главное мероприятие для боксеров.