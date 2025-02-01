Беспутина избрали генеральным секретарем Федерации бокса России

Новым генеральным секретарем Федерации бокса России избрали мастера спорта международного класса Александра Беспутина. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В Москве в субботу состоялась отчетно-выборная конференция организации. Беспутин сменил на посту Татьяну Кириенко, занимавшую должность с января 2022 года.

«Члены исполкома единогласно выбрали Беспутина Александра Александровича. Я всегда считал, что боксом должны руководить боксеры. Теперь Александр Александрович будет развивать этот вид спорта. Я поздравляю Сашу», — заявил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, его слова привело РИА «Новости».

Беспутину 33 года, он является чемпионом России 2012 года, серебряным призером Европейских игр 2015 года и чемпионом Европы 2013 года. Ранее Беспутин занимал пост советника президента Международной ассоциации бокса.

Ранее Умар Кремлев назвал главное мероприятие для боксеров.