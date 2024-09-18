«Бавария» установила рекорд по числу забитых мячей в одном матче ЛЧ

«Бавария» поставила рекорд по количеству забитых мячей в одном матче Лиги чемпионов по футболу без учета квалификационных раундов, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Первый матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 принес рекордную победу „Баварии“ и долгожданную победу „Астон Вилле“, а также максимальное количество очков „Реалу“, „Ливерпулю“, „Ювентусу“ и „Спортингу“», — отметили в УЕФА.

Лига чемпионов в сезоне-2024/25 проходит в новом формате. Больше не будет группового этапа, а число команд увеличилось с 32 до 36. Их распределили в зависимости от клубных коэффициентов на начало сезона.