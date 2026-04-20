«Бавария» обыграла «Штутгарт» и досрочно стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская «Бавария» в домашнем матче обыграла «Штутгарт» и досрочно стала чемпионом Германии по футболу. Подробности сообщило РИА «Новости» .

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу баварцев. В команде победителей мячи забили Рафаэль Геррейру, Николас Джексон, Альфонсо Дэвис и Гарри Кейн. У команды Штутгарта голы забили Крис Фюрих и Чема Андрес.

ФК «Бавария» набрала 79 очков и вырвалась далеко вперед, «Боруссия» на второй строчке набрала всего 64 очка. «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии второй сезон подряд и 35-й раз в истории. Это стало национальным рекордом. Команда «Штутгарта» расположилась на четвретом месте с 56 баллами.

В Хабаровске 13 апреля завершился футбольный турнир «Зимняя лига». В соревновании участвовали 24 сильнейших коллектива из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска и Комсомольска-на-Амуре.