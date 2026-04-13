Футбольный турнир «Зимняя лига» завершился в Хабаровске

Три месяца продолжалась борьба за победу в масштабном футбольном турнире «Зимняя лига» на Дальнем Востоке. В соревновании участвовали 24 сильнейших коллектива из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска и Комсомольска-на-Амуре. Об этом написал сайт transsibinfo.com .

Формат турнира был уникальным: команды участвовали в выездных матчах целый сезон по двухкруговой системе. Победителя определили в четырех возрастных группах.

По итогам турнира три золотых кубка завоевали хабаровские футболисты из Академии «Искра». Исполнительный директор академии Олег Сурцев отметил, что победа — это заслуга и игроков, и тренерского штаба.

«Победа Хабаровска — это заслуга, как самих игроков, так и тренерского штаба. Фундамент успеха заложен самими ребятами: их трудолюбием, дисциплиной и желанием расти. Плюс огромный вклад тренерского штаба: тщательная подготовка футболистов и поиск верной стратегии на поле», — сказал Сурцев.

Наиболее серьезное сопротивление хабаровчанам оказывали Академия «Динамо» из Владивостока, «Спартак» из Комсомольска-на-Амуре и «Динамо-Благовещенск».

Все матчи турнира проходили в прямом эфире. Олег Сурцев отметил, что организаторы хотят улучшить трансляции до стандартов большого футбола и масштабировать формат match day.