Баскетбольная команда Orlando Magic выложила видео под песню из фильма «Бумер»

В соцсетях баскетбольной команды Orlando Magic появилось видео под песню из фильма «Бумер». После того как ролик привлек внимание российских комментаторов, его перезалили без музыки.

Теперь под новым роликом интересуются, что случилось с «оригинальной» версией.

«А где Димон?» — спрашивают россияне.

Димон — персонаж из фильма «Бумер». Речь идет о моменте, когда четверо друзей решили ограбить компьютерный магазин. Мимо проезжает полиция. Начинается перестрелка, в которой погибают двое, а Димон сбежал.

Самый пронзительный момент из этого эпизода — когда один из приятелей, держа на руках раненого товарища, кричит: «Димо-о-он!».

Ранее футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч против «Монцы» видеороликом с использованием хита российской группы «Дюна».