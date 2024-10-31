«Аталанта» использовала российский хит для анонса матча с «Монцей»

Футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч против «Монцы» в 10-м туре чемпионата Италии видеороликом с использованием хита российской группы «Дюна». На это обратило внимание РИА «Новости».
Встреча намечена на среду в Бергамо. Ролик опубликовали в официальном аккаунте «Аталаны» в TikTok. В видео использовали композицию «Дюны» «Привет с большого бодуна». Под музыку в ролике идут персонажи популярной компьютерной игры. В подписи под роликом сказано, что с таким настроением фанаты «Аталанты» идут на матч.
Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона 2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения прошла в Париже.
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