Баскетболист с ростом 236 см стал самым высоким игроком в истории NCAA

Баскетболист из Канады Оливье Риу стал самым высоким игроком в истории турнира Национальной ассоциации студенческого спорта. Рост 19-летнего центрового составил 236 сантиметров, сообщил телеканал ESPN .

Риу входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток в мире.

Он появился на паркете за две минуты до конца первого матча.

«Это было здорово. Поддержка от всех была потрясающей, даже от игроков на скамейке запасных и болельщиков. Я думаю, что все поддерживали меня. Я очень благодарен. Рекорд лиги? Это всего лишь еще один день», — привел слова баскетболиста источник.

В итоге «Флорида Гаторс» одержала победу над «Норт-Флорида Осприз» со счетом 104:64. Риу же не отметился результативными действиями, поскольку ни разу не коснулся мяча.

До него самыми высокими игроками NCAA были Кенни Джордж и Майк Ленье, их рост составлял 231 сантиметр.

