Пострадавший в драке баскетболист ЦСКА Ершов пришел в себя

Состояние баскетболиста Владимира Ершова, пострадавшего после избиения в ночном клубе в Раменском, удовлетворительное. Он сутки пробыл в реанимации, сообщила 360.ru спортивный агент Татьяна Коровушкина.

Она рассказала, что несколько дней назад баскетболист отдыхал с друзьями. В какой-то момент в клубе началась драка.

«Владимира госпитализировали с черепно-мозговой травмой, у него был перелом нескольких костей черепа. Он сутки пробыл в реанимации, потом перевели в Филатовскую больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное, пришел в себя. Все помнит», — отметила агент.

По словам Коровушкиной, дополнительная операция Ершову не понадобится. Теперь спортсмену предстоит длительное восстановление, но самое главное — его жизни ничего не угрожает, добавила собеседник издания.

Родители 18-летнего баскетболиста обратились с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Форвард столичного клуба «ЦСКА-Юниор» попал в больницу с черепно-мозговой травмой головы 4 ноября после избиения в ночном клубе. Его состояние оценивали как тяжелое.