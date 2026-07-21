Комментатор «Матч ТВ» Моссаковский объяснил успех Испании на ЧМ-2026 системным футболом

Ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о победе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. По его словам, успех испанцев связан с эффективной тактикой, разработанной главным тренером Луисом де ла Фуэнте.

Моссаковский отметил, что сборной Аргентины не хватило времени на восстановление перед финальным матчем. Кроме того, аргентинцы играли концовку в меньшинстве, что значительно усложнило им задачу.

«Против сборной Испании очень тяжело играть, потому что изматывающая атакующая модель игры сборной Испании тебя постоянно принуждает к тому, что ты обороняешься и перемещаешься без мяча. Это выматывает, это съедает твои силы», — подчеркнул комментатор.

По мнению Моссаковского, системный футбол, который демонстрирует сборная Испании, в последние годы доминирует над индивидуальным мастерством игроков.